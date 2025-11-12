Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visto y oído

Gran acogida de la muestra de Seat 600 en Fuente Obejuna

Gran acogida de la muestra de Seat 600 en Fuente Obejuna.

Gran acogida de la muestra de Seat 600 en Fuente Obejuna. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, y el concejal de Deportes, Estíbaliz Cáceres, visitaron y apoyaron con su presencia el pasado domingo la exposisión sobre los clásicos Seat 600, donde se dieron cita numerosos melarienses.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents