Sobre la obra 'Rivalidad'

Empiezan en Córdoba los coloquios sobre Julio Romero de Torres. / CÓRDOBA

Córdoba

El primero de los coloquios que el Ayuntamiento organiza sobre Julio Romero de Torres y su obra tuvo como protagonista la obra Rivalidad. Fue presentado por Enrique Ortega y contó con Teodoro Fernández Vélez y Fuensanta García de la Torre.

