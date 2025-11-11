Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visto y oído

Día de convivencia de la peña los Terribles en Peñarroya-Pueblonuevo

Día de convivencia de la peña los Terribles en Peñarroya-Pueblonuevo.

Día de convivencia de la peña los Terribles en Peñarroya-Pueblonuevo. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Peña Ciclista Los Terribles ha organizado una jornada que partió de la explanada de la estación de autobuses y contó con la colaboración del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo. El evento reunió a ciclistas de todas las edades en un ambiente de convivencia, deporte y pasión por el ciclismo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents