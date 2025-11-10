Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cofradías

Reunión de agrupaciones cofrades en Jaén

Reunión de agrupaciones cofrades en Jaén.

Reunión de agrupaciones cofrades en Jaén. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Los presidentes de las Agrupaciones y Consejos de Cofradías y Hermandades de las capitales de provincia de Andalucía han visitado la capital del Santo Reino en unas jornadas de trabajo dedicadas a los derechos de imagen y propiedad intelectual de las publicaciones cofrades.

