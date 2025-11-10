Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Perfectos Desconocidos' en Fuente Obejuna

'Perfectos Desconocidos' en Fuente Obejuna. / CÓRDOBA

La noche del pasado 8 de noviembre se representó en el Teatro Municipal Lope de Vega de Fuente Obejuna la obra ‘Perfectos Desconocidos’, una adaptación de la película de Paolo Genovese dirigida por el Aula de Teatro Rafael Álvarez ‘El Brujo’.

