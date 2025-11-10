Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Solidaridad

Concierto solidario del Colegio de Médicos de Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El pasado viernes 7 de noviembre se celebró la segunda edición del Concierto Solidario organizado por el Grupo de Solidaridad Colegial del Colegio de Médicos, gracias a la colaboración de la Orquesta y Coro de la Catedral y de la Universidad de Córdoba, en cuyo Rectorado se desarrolló el evento.

