Guardia Civil

Completada otra etapa del camino mozárabe

Completada otra etapa del camino mozárabe.

Completada otra etapa del camino mozárabe. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Guardia Civil ha retomado la iniciativa ‘El Camino Mozárabe. Un Camino Seguro’, con motivo de la conmemoración de los 175 años de la Fundación del Benemérito Cuerpo, 9, y ha realizado la etapa Castro del Río–Santa Cruz (24 kms), de una dificultad media-alta.

