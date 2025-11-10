Guardia Civil
Completada otra etapa del camino mozárabe
La Guardia Civil ha retomado la iniciativa ‘El Camino Mozárabe. Un Camino Seguro’, con motivo de la conmemoración de los 175 años de la Fundación del Benemérito Cuerpo, 9, y ha realizado la etapa Castro del Río–Santa Cruz (24 kms), de una dificultad media-alta.
