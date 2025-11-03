Homenaje al empresario Salvador López Guzmán

El pasado domingo medio centenar de amigos y clientes rindieron un merecido homenaje al empresario cordobés Salvador López Guzmán con motivo de su jubilación, tras más de 50 años de trabajo en el sector de la hostelería en Córdoba.

Salvador López Guzmán es vicepresidente de la Asociación de Vecinos La Medina, del barrio de la Judería, y durante los últimos 30 años ha sido el propietario del conocido Restaurante La Cavea, situado en la Plaza de Jerónimo Páez (frente al Museo Arqueológico de Córdoba).

López Guzmán pasa por ser un reconocido aficionado al mundo del deporte cordobés, habiendo patrocinado a lo largo de décadas a diversos equipos en diferentes disciplinas deportivas, circunstancia que supieron reconocer el numeroso grupo de amigos y clientes de su establecimiento que le acompañaron en su despedida del mundo empresarial, entregándole diversos regalos y placas conmemorativas por parte de sus vecinos, “por tantos años de dedicación al barrio”, como por diversas asociaciones deportivas cordobesas en agradecimiento por su mecenazgo a través de los años.

A partir de ahora, su hijo Francisco López recogerá el testigo de su padre después de más de 50 años trabajando en el sector de la hostelería cordobesa y comenzará una nueva etapa al frente de la dirección de La Cavea.