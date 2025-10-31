Córdoba acogerá el concurso amateur de rabo de toro el 22 de noviembre

El próximo 22 de noviembre se celebrará en el Mercado Victoria el Concurso Amateur del Rabo de Toro Cordobés, organizado por la Cofradía Gastronómica Rabo de Toro Cordobés y Supermercados Piedra.

Ya está abierto el plazo de inscripción y todo aquel que desee participar deberá hacerlo a través de la página web de Supermercados Piedra.