Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Universidad de Córdoba

La UCO acoge una conferencia sobre el genocidio de Gaza

Conferencia sobre el genocidio de Gaza

Conferencia sobre el genocidio de Gaza / Victor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Sala Mudéjar del Rectorado ha acogido una conferencia sobre la responsabilidad de los medios en el genocidio de Gaza, a cargo de Mónica García Prieto, premio Julio Anguita Parrado en 2016, junto al subdirector de la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos, Ignacio Alcalde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents