Universidad de Córdoba
La UCO acoge una conferencia sobre el genocidio de Gaza
La Sala Mudéjar del Rectorado ha acogido una conferencia sobre la responsabilidad de los medios en el genocidio de Gaza, a cargo de Mónica García Prieto, premio Julio Anguita Parrado en 2016, junto al subdirector de la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos, Ignacio Alcalde.
