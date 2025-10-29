Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Economía

Córdoba estrena su primera API empresarial

La asociación Cordobapedia lanza oficialmente la primera API, Interfaz de Programación de Aplicaciones de empresas, una herramienta pionera que permite acceder a información actualizada y verificada sobre más de 25.800 empresas locales de 180 sectores económicos.

