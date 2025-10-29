Economía
Córdoba estrena su primera API empresarial
La asociación Cordobapedia lanza oficialmente la primera API, Interfaz de Programación de Aplicaciones de empresas, una herramienta pionera que permite acceder a información actualizada y verificada sobre más de 25.800 empresas locales de 180 sectores económicos.
