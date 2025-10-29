Memoria histórica
Alfonso Nieto narra sus recuerdos
El ex dirigente de CCOO de Córdoba Alfonso Nieto Alcántara (La Guijarrosa, 1948) acaba de presentar su segundo libro, Recuerdos del abuelo Anselmo, publicado por Utopía Libros dentro de su colección Memoria Histórica.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Homenaje a la fiscal Aurora López
- La promoción 1995/2000 de Biología celebra su 25 aniversario
- El restaurante La Bella Italia de Córdoba sube al olimpo de las mejores pizzas de España
- MetalCórdoba inaugura con éxito Metalcooltech, el nuevo foro del sector metal, frío e industria 4.0 en la provincia
- Concierto de Emin Kiourktchian con la Orquesta Joven
- El auditorio de Rabanales acoge una convivencia musical
- Alumnas de La Salle ganan Ideas Loyola
- Santiago Carbó analiza la situación económica actual