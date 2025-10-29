Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Memoria histórica

Alfonso Nieto narra sus recuerdos

Alfonso Nieto narra sus recuerdos.

Alfonso Nieto narra sus recuerdos. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El ex dirigente de CCOO de Córdoba Alfonso Nieto Alcántara (La Guijarrosa, 1948) acaba de presentar su segundo libro, Recuerdos del abuelo Anselmo, publicado por Utopía Libros dentro de su colección Memoria Histórica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents