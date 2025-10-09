Empleo
Jornada sobre Inteligencia Artificial y seguridad laboral
La viceconsejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Beatriz Barranco, participó en la jornada ‘Digitalización e Inteligencia Artificial para más y mejor seguridad y salud laboral’, organizada por Mandatum Andalucía, organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es difundir la cultura preventiva en el ámbito laboral. Durante su intervención, Barranco incidió en cómo la adaptación del tejido productivo a las nuevas tecnologías está traduciéndose en una mejora en los niveles de productividad y de competitividad de las empresas, pero generando en paralelo un debate sobre la aparición de riesgos hasta ahora desconocidos para la salud de los trabajadores.
