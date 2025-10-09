Nutrición
Inma Borrego presenta un libro sobre los beneficios del AOVE en la salud
La sanitaria y divulgadora andaluza Inma Borrego, especialista en salud digestiva y microbiota humana, presentó en la Oleoteca de Córdoba su libro ‘Lo que tu mente calla, tu intestino lo grita’ (Zenith, Grupo Planeta). Abordó el papel del aceite de oliva virgen extra como alimento funcional, destacando su efecto antiinflamatorio y su impacto positivo en la microbiota. El evento terminó con una cata guiada.
