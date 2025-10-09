Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Córdoba acoge una jornada sobre liderazgo femenino en el sector tecnológico

Federación de Empresarias y Profesionales de Córdoba celebró ayer un encuentro con el objetivo de visibilizar el talento, liderazgo y contribución de las mujeres en el sector tecnológico.

