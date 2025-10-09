Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primer premio

Aroca Magic, premiado en la Quedada Mágica Andaluza

Premio andaluz a Aroca Magic | CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El mago Aroca Magic, vecino de Espejo, ha conseguido el primer premio en la 11ª Quedada Mágica Andaluza, celebrada el pasado domingo en Sevilla.

El certamen, organizado por Wito Magic, es considerado uno de los encuentros más destacados del sector en el sur de España, contó con la participación de muchos de los mejores magos de toda la comunidad autónoma.

