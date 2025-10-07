Pintura
Exposición de Manuel Muñoz en la sala de exposiciones de Cajasur
El patio, evocación de la luz es el título de la muestra de 18 lienzos que expone Manuel Muñoz, pintor paisajista-costumbrista, en la sala de exposiciones de Cajasur y que estará abierta hasta el 23 de octubre.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Homenaje a la fiscal Aurora López
- La promoción 1995/2000 de Biología celebra su 25 aniversario
- Especial de Lucena en Andalucía Económica
- El restaurante La Bella Italia de Córdoba sube al olimpo de las mejores pizzas de España
- MetalCórdoba inaugura con éxito Metalcooltech, el nuevo foro del sector metal, frío e industria 4.0 en la provincia
- Concierto de Emin Kiourktchian con la Orquesta Joven
- El auditorio de Rabanales acoge una convivencia musical
- Alumnas de La Salle ganan Ideas Loyola