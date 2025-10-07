Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Exposición de Manuel Muñoz en la sala de exposiciones de Cajasur

Exposición de Manuel Muñoz | CÓRDOBA

Córdoba

El patio, evocación de la luz es el título de la muestra de 18 lienzos que expone Manuel Muñoz, pintor paisajista-costumbrista, en la sala de exposiciones de Cajasur y que estará abierta hasta el 23 de octubre.

