Provincia
Procesión de la Virgen del Rosario de Almodóvar
La patrona de Almodóvar del Río, la Virgen del Rosario, procesionó la noche del pasado domingo por el casco histórico. El cortejo salió de la parroquia de la Inmaculada Concepción hacia la ermita del Rosario y San Sebastián con la música de la Asociación Musical Ecijana Amueci.
