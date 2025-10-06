Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Provincia

Procesión de la Virgen del Rosario de Almodóvar

Procesión de la Virgen del Rosario | CÓRDOBA

Procesión de la Virgen del Rosario | CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La patrona de Almodóvar del Río, la Virgen del Rosario, procesionó la noche del pasado domingo por el casco histórico. El cortejo salió de la parroquia de la Inmaculada Concepción hacia la ermita del Rosario y San Sebastián con la música de la Asociación Musical Ecijana Amueci.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents