Agrupación Socio Musical El Limonero
La Cofradía del Rabo de Toro firma un convenio para impulsar la música tradicional
La Cofradia Gastronómica del Rabo de Toro Cordobés formaliza el convenio marco entre la Agrupación Socio Musical El Limonero para la promoción de la gastronomía y la música tradicional, canciones del cordobés Ramon Medina fundamentalmente.
