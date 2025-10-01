Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Metalcórdoba celebra un encuentro empresarial en La Carlota

Encuentro empresarial de Metalcórdoba | CÓRDOBA

Encuentro empresarial de Metalcórdoba | CÓRDOBA

Córdoba

La organización empresarial Metalcórdoba celebró en La Carlota un importante encuentro empresarial sobre innovación, industria 4.0 y oportunidades para el sector metalúrgico, un foro profesional que reunió a empresas e instituciones para generar sinergias en el sector.

Tracking Pixel Contents