‘El Día de Córdoba’ celebra sus 25 años de historia

‘El Día’ celebra sus 25 años de historia | A.J. GONZÁLEZ

Diario CÓRDOBA

El Día de Córdoba, periódico del Grupo Joly, ha celebrado este miércoles su 25 aniversario en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía C3A con una fiesta a la que asistieron numerosas personalidades y políticos, con la actuación de Mercedes de Córdoba.

