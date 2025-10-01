Aniversario
‘El Día de Córdoba’ celebra sus 25 años de historia
El Día de Córdoba, periódico del Grupo Joly, ha celebrado este miércoles su 25 aniversario en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía C3A con una fiesta a la que asistieron numerosas personalidades y políticos, con la actuación de Mercedes de Córdoba.
