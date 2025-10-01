Salud
El Centro de Recepción de Visitantes acoge un foro sobre el valor de la alimentación
El Clúster Agroalimentario de Andalucía y la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería han celebrado en el CRV un foro en el que los distintos eslabones de la cadena alimentaria analizaron el valor de la alimentación y su importancia para la salud.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Homenaje a la fiscal Aurora López
- La promoción 1995/2000 de Biología celebra su 25 aniversario
- Especial de Lucena en Andalucía Económica
- El restaurante La Bella Italia de Córdoba sube al olimpo de las mejores pizzas de España
- MetalCórdoba inaugura con éxito Metalcooltech, el nuevo foro del sector metal, frío e industria 4.0 en la provincia
- Concierto de Emin Kiourktchian con la Orquesta Joven
- El auditorio de Rabanales acoge una convivencia musical
- Alumnas de La Salle ganan Ideas Loyola