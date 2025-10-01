Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Centro de Recepción de Visitantes acoge un foro sobre el valor de la alimentación

Foro sobre el valor de la alimentación | CÓRDOBA

El Clúster Agroalimentario de Andalucía y la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería han celebrado en el CRV un foro en el que los distintos eslabones de la cadena alimentaria analizaron el valor de la alimentación y su importancia para la salud.

