En busca de talento laboral para el sector logístico

El Clúster Andalucía Logistics y la Fundación Campus Córdoba han firmado un convenio de colaboración con objeto de mejorar la competitividad del sector logístico y del transporte mediante el impuso de diferentes iniciativas enfocadas al fomento de la formación profesional, y a la búsqueda del talento en este ámbito. La firma de este acuerdo, con una vigencia de un año, responde a la necesidad de la actual escasez de profesionales cualificados tanto en el ámbito logístico como en el transporte.