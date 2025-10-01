Convenio
En busca de talento laboral para el sector logístico
El Clúster Andalucía Logistics y la Fundación Campus Córdoba han firmado un convenio de colaboración con objeto de mejorar la competitividad del sector logístico y del transporte mediante el impuso de diferentes iniciativas enfocadas al fomento de la formación profesional, y a la búsqueda del talento en este ámbito. La firma de este acuerdo, con una vigencia de un año, responde a la necesidad de la actual escasez de profesionales cualificados tanto en el ámbito logístico como en el transporte.
