Fotografía
El fotógrafo cordobés Rafael Badía, nominado a los premios nacionales Quijote
El fotógrafo cordobés Rafael Badía ha sido nominado en los premios nacionales Quijote de Fotografía 2025, uno de los certámenes más reconocidos de la fotografía profesional de bodas en España. Las fotografías nominadas y ganadoras pasarán automáticamente a formar parte de la selección de obras que representarán a España en la candidatura a la Copa del Mundo Fotográfica (WPC), junto a las obras nominadas a los premios Fepfi 2025.
