Antonio Serrano, exjefe de la Policía Local, recibe un homenaje tras su jubilación

Homenaje a Antonio Serrano, exjefe de la Policía Local | RAMÓN AZAÑÓN

Diario CÓRDOBA

El Parador de la Arruzafa ha acogido este jueves a mediodía un homenaje al exjefe de la Policía Local en Córdoba, Antonio Serrano, que se despidió del cuerpo después de 33 años de servicio a principios del mes de septiembre. Durante estos días se han repetido las muestras de cariño hacia el que ha sido intendente principal de los agentes locales en la capital cordobesa.

