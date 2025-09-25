Antonio Serrano, exjefe de la Policía Local, recibe un homenaje tras su jubilación

El Parador de la Arruzafa ha acogido este jueves a mediodía un homenaje al exjefe de la Policía Local en Córdoba, Antonio Serrano, que se despidió del cuerpo después de 33 años de servicio a principios del mes de septiembre. Durante estos días se han repetido las muestras de cariño hacia el que ha sido intendente principal de los agentes locales en la capital cordobesa.