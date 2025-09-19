Turismo
Los Pedroches se promociona en Segovia
El Centro de Iniciativas Empresariales y Turísticas de Los Pedroches (CIET), en colaboración de la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches, asiste a la Feria Internacional de Ecoturismo Naturcyl, que se extenderá hasta el 21 de septiembre en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).
