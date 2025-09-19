Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Relaciones públicas

La Fundación Cajasol acoge el ciclo ‘Comunicar para la acción’

Ciclo ‘Comunicar para la acción’ | ÁLEX GALLEGOS

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Fundación Cajasol ha acogido la primera sesión de la séptima edición del ciclo ‘Comunicar para la acción’, organizado por la Asociación de Relaciones Públicas de Córdoba, que reúne a profesionales de la comunicación para explorar las últimas tendencias en el sector.

