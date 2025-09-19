Relaciones públicas
La Fundación Cajasol acoge el ciclo ‘Comunicar para la acción’
La Fundación Cajasol ha acogido la primera sesión de la séptima edición del ciclo ‘Comunicar para la acción’, organizado por la Asociación de Relaciones Públicas de Córdoba, que reúne a profesionales de la comunicación para explorar las últimas tendencias en el sector.
