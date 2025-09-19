Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentro sobre inteligencia artificial en la Universidad de Córdoba

El Rectorado de la UCO ha acogido la inauguración del Congreso de la Conferencia Estatal de Asociaciones de Alumnos y Exalumnos de los Programas Universitarios de Mayores, que se celebra en Córdoba hasta hoy bajo el lema «Universidades, asociaciones e inteligencia artificial».

