La delegada de Empleo visita el punto de interés artesanal Rakú

Visita al punto de interés artesanal Rakú | CÓRDOBA

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, visitó ayer el taller de cerámicas Rakú, dirigido por la artesana María Luisa García, con el objetivo de visibilizar y poner en valor el papel fundamental que desempeñan los profesionales de la artesanía.

