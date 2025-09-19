Empleo
La delegada de Empleo visita el punto de interés artesanal Rakú
La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, visitó ayer el taller de cerámicas Rakú, dirigido por la artesana María Luisa García, con el objetivo de visibilizar y poner en valor el papel fundamental que desempeñan los profesionales de la artesanía.
- Homenaje a la fiscal Aurora López
- La promoción 1995/2000 de Biología celebra su 25 aniversario
- Especial de Lucena en Andalucía Económica
- El restaurante La Bella Italia de Córdoba sube al olimpo de las mejores pizzas de España
- MetalCórdoba inaugura con éxito Metalcooltech, el nuevo foro del sector metal, frío e industria 4.0 en la provincia
- Concierto de Emin Kiourktchian con la Orquesta Joven
- El auditorio de Rabanales acoge una convivencia musical
- Alumnas de La Salle ganan Ideas Loyola