Palacio de Congresos
Presentan la plataforma ‘Córdoba.Info’
El Palacio de Congresos de Córdoba ha presentado la plataforma tecnológica ‘Córdoba.Info’, un innovador proyecto que busca reforzar la conexión entre la actividad congresual y el tejido empresarial de la ciudad.
El acto contó con la intervención de Juan Salado, CEO del Palacio de Congresos, y en ella se puso de relieve que en 2024 el centro de la calle Torrijos recibió a 67.000 congresistas.
