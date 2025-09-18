Presentan la plataforma ‘Córdoba.Info’

El Palacio de Congresos de Córdoba ha presentado la plataforma tecnológica ‘Córdoba.Info’, un innovador proyecto que busca reforzar la conexión entre la actividad congresual y el tejido empresarial de la ciudad.

El acto contó con la intervención de Juan Salado, CEO del Palacio de Congresos, y en ella se puso de relieve que en 2024 el centro de la calle Torrijos recibió a 67.000 congresistas.