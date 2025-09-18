Empresas
Jornadas de Asfaco
La asociación multisectorial de Córdoba, Asfaco, con el patrocinio de San Telmo Business School y la cordobesa de ciberseguridad GrayHats, ha organizado una jornada de estrategia digital empresarial.
