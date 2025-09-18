Impulso colectivo al talento cordobés: primer encuentro de jóvenes artistas organizado por AJE

La Casa Azul – Centro de Creación Contemporánea y Producción Cultural y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba (AJE) han celebrado este miércoles 17 de septiembre el primer gran encuentro conjunto tras la constitución del Comité de Cultura fruto del convenio de colaboración “Con Mucho AJE”, con el objetivo de impulsar el emprendimiento cultural juvenil y fortalecer el ecosistema artístico local.

Según informan los organizadores, el acto, enmarcado dentro de la programación de la Semana cultural del Festival Crazy World, fue acogido en el espacio de La Casa Azul. El evento reunió a jóvenes artistas locales y residentes en nuestra ciudad de distintas disciplinas, profesionales del sector cultural y miembros del tejido empresarial creativo de Córdoba en una tarde que combinó presentaciones institucionales, espacios de diálogo intergeneracional y una merienda informal que facilitó el networking y el encuentro.

Un proyecto de jóvenes, para jóvenes

Desde el cartel a la organización del evento ha corrido a cargo de las y los jóvenes artistas autodidactas, así como estudiantes o exalumnas/os de las escuelas de artes de nuestra ciduad, participantes activos del proceso de co-creación del futuro Encuentro de Jóvenes Artistas de Córdoba (EJA25), uno de los grandes proyectos que se está gestando desde la Comisión de Cultura. Su trabajo simboliza el espíritu del proceso: jóvenes creando desde dentro, con acompañamiento, confianza y visibilidad.

Un espacio de escucha, emoción y compromiso

Durante el evento se presentaron las principales líneas de trabajo del Comité de Cultura y el calendario de actividades que se desarrollará entre septiembre y diciembre, incluyendo talleres, actuaciones, masterclasses, formación y charlas con profesionales, así como la mentorización personalizada en el proceso de emprendimiento artístico-cultural juvenil.

Las emociones compartidas fueron muchas. Mensajes espontáneos como “Caminando juntos no me siento tan sola”, “Tenemos que tener los oídos y ojos muy abiertos”, “Lo que estamos construyendo juntos es mucho más que un evento, es un proyecto de ciudad”, “Me alegra ver a personas tan jóvenes con tantas inquietudes”, “Un encuentro donde empresarios, artistas y creadores de distintos ámbitos compartieron el mismo espacio”, dan testimonio del ambiente generado, la conexión humana y la voluntad compartida de seguir caminando juntos.

Un reto colectivo: sumar, construir y transformar

En el encuentro también se recogieron voces críticas que reclamaban enfoques más modernos y constructivos y procesos más transparentes ante los desafíos del sector. La organización ha tomado nota de todas estas impresiones para seguir ampliando, incluyendo y mejorando el proceso.

A este primer encuentro, junto a las y los artistas consagrados componentes de la comisión de cultura como Trinidad Montero La Trini, Paco Santofimia o Emilio Cervelló, así como algunos de los principales gestores culturales del panorama cordobés, han asistido tanto nóveles como destacadas/os jóvenes artistas y emprendedores cordobeses como Raki Dugo, Tonre, Percles, Toni Tega, o SeekFlow, entre otros muchos.