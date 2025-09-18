Programa
Educación emocional con una nueva edición de La Akademia Córdoba
El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) se suma al compromiso por la educación emocional, la salud mental y el bienestar de la juventud cordobesa apoyando la nueva edición del programa de educación emocional de La Akademia Córdoba, un programa gratuito destinado a jóvenes de 18 a 23 años.
El respaldo institucional se concreta en la cesión gratuita de espacios y en la difusión de la iniciativa a todos los centros de información juvenil de Córdoba, con el objetivo de multiplicar su alcance e impacto.
Pueden inscribirse aquellós jóvenes que quieran iniciar un viaje de transformación personal sin billete de vuelta, necesiten descubrir quiénes son y qué quieren en sus vidas, que deseen mejorar sus relaciones con los demás sin perder su autenticidad o estar dispuestos a aprender sobre emociones, liderazgo, propósitos y vocaciones
Son talleres que cuentan con la colaboración del Instituto Andaluz de la Juventud y la Diputación de Córdoba.
En concreto, el IAJ colabora con la Fundación Utopika para, a través del Programa La Akademia, poner en marcha estos talleres gratuitos en Córdoba de educación emocional y emprendimiento.
El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 30 de septiembre. Enlace a la inscripción
