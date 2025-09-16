Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Literatura

Soto-Trillo muestra la vida de una trabajadora humanitaria en ‘Migajas’

Isabel Albás y Eduardo Soto-Trillo, este martes, en el Círculo de la Amistad.

Isabel Albás y Eduardo Soto-Trillo, este martes, en el Círculo de la Amistad. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Eduardo Soto-Trillo, jurista internacional experto en derechos humanos, escritor y creador audiovisual, presentó este martes en el Círculo de la Amistad la novela Migajas, un relato sobre la vida de una trabajadora humanitaria que va de conflicto en conflicto internacional. En el acto se adentró en los actuales conflictos internacionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents