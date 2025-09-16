Literatura
Soto-Trillo muestra la vida de una trabajadora humanitaria en ‘Migajas’
Eduardo Soto-Trillo, jurista internacional experto en derechos humanos, escritor y creador audiovisual, presentó este martes en el Círculo de la Amistad la novela Migajas, un relato sobre la vida de una trabajadora humanitaria que va de conflicto en conflicto internacional. En el acto se adentró en los actuales conflictos internacionales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Homenaje a la fiscal Aurora López
- La promoción 1995/2000 de Biología celebra su 25 aniversario
- Especial de Lucena en Andalucía Económica
- El restaurante La Bella Italia de Córdoba sube al olimpo de las mejores pizzas de España
- MetalCórdoba inaugura con éxito Metalcooltech, el nuevo foro del sector metal, frío e industria 4.0 en la provincia
- Concierto de Emin Kiourktchian con la Orquesta Joven
- El auditorio de Rabanales acoge una convivencia musical
- Alumnas de La Salle ganan Ideas Loyola