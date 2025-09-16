Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gahete presenta 'El rastro de los sueños'.

El escritor cordobés Manuel Gahete, acompañado por el editor Calixto Torres, presentó este martes su nuevo libro, El rastro de los sueños, que forma parte de la colección de poesía Año XXV. El libro ha sido publicado por Detorres Editores con la colaboración de la Universidad de Córdoba.

