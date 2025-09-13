Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El recuerdo de Queen vuelve a La Axerquía de Córdoba

El recuerdo de Queen vuelve a La Axerquía.

El recuerdo de Queen vuelve a La Axerquía. / Rafa Alcaide

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El teatro de La Axerquía acogió de nuevo a la banda tributo God Save de Queen, con la que los asistentes pudieron una vez más recordar los más emblemáticos temas del grupo liderado por Freddie Mercury. El espectáculo se prolongó durante más de dos horas.

