Música
El recuerdo de Queen vuelve a La Axerquía de Córdoba
El teatro de La Axerquía acogió de nuevo a la banda tributo God Save de Queen, con la que los asistentes pudieron una vez más recordar los más emblemáticos temas del grupo liderado por Freddie Mercury. El espectáculo se prolongó durante más de dos horas.
