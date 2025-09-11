Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UCO acoge unas jornadas sobre desarrollo de software

Más de 320 investigadores de universidades españolas y empresas del sector tecnológico se han dado cita en Córdoba para discutir los avances científicos que impulsan el desarrollo profesional de software en unas jornadas organizadas por la UCO.

