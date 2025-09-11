Solidaridad
Éxito del segundo Torneo Benéfico Rafa Fernández
La celebración del segundo Torneo Benéfico Rafa Fernández el pasado fin de semana fue todo un éxito de colaboraciones y de participación, gracias a la organización de asociación vecinal El Arenal del Arcángel y el CF Fuensanta Rafa Fernández. La recaudación lograda con este evento se va a destinar a la decoración de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del hospital universitario Reina Sofía y a la adquisición de una camilla articulada para mejorar la atención de los pacientes infantiles.
