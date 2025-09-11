Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Solidaridad

Éxito del segundo Torneo Benéfico Rafa Fernández

Éxito del segundo Torneo Benéfico Rafa Fernández | CÓRDOBA

Éxito del segundo Torneo Benéfico Rafa Fernández | CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La celebración del segundo Torneo Benéfico Rafa Fernández el pasado fin de semana fue todo un éxito de colaboraciones y de participación, gracias a la organización de asociación vecinal El Arenal del Arcángel y el CF Fuensanta Rafa Fernández. La recaudación lograda con este evento se va a destinar a la decoración de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del hospital universitario Reina Sofía y a la adquisición de una camilla articulada para mejorar la atención de los pacientes infantiles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents