Cursos
Cruz Roja forma a 450 cordobeses en primeros auxilios
Alrededor de 450 cordobeses han participado desde comienzos de año en formaciones sobre primeros auxilios organizadas por Cruz Roja, una cifra que la institución humanitaria aspira a que sea mucho mayor por la importancia que crear comunidades más seguras y saludables.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Homenaje a la fiscal Aurora López
- La promoción 1995/2000 de Biología celebra su 25 aniversario
- Especial de Lucena en Andalucía Económica
- El restaurante La Bella Italia de Córdoba sube al olimpo de las mejores pizzas de España
- MetalCórdoba inaugura con éxito Metalcooltech, el nuevo foro del sector metal, frío e industria 4.0 en la provincia
- Concierto de Emin Kiourktchian con la Orquesta Joven
- El auditorio de Rabanales acoge una convivencia musical
- Alumnas de La Salle ganan Ideas Loyola