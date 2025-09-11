Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cursos

Cruz Roja forma a 450 cordobeses en primeros auxilios

Cursos de primeros auxilios | CÓRDOBA

Cursos de primeros auxilios | CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Alrededor de 450 cordobeses han participado desde comienzos de año en formaciones sobre primeros auxilios organizadas por Cruz Roja, una cifra que la institución humanitaria aspira a que sea mucho mayor por la importancia que crear comunidades más seguras y saludables.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents