Aepa se incorpora al programa Embajadores

Aepa se incorpora al programa Embajadores

Aepa se incorpora al programa Embajadores | CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Asociación Española de Prevención de Ahogamientos (AEPA) se ha adherido al programa Embajadores de Córdoba, una iniciativa del Palacio de Congresos de Córdoba destinada a fortalecer el posicionamiento de la ciudad como destino para congresos.

