Congresos
Aepa se incorpora al programa Embajadores
La Asociación Española de Prevención de Ahogamientos (AEPA) se ha adherido al programa Embajadores de Córdoba, una iniciativa del Palacio de Congresos de Córdoba destinada a fortalecer el posicionamiento de la ciudad como destino para congresos.
