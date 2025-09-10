Visto y oído
‘Lo Speziale’ de Haydn en la Fundación Gala
La compañía Lírica 1811 presentó este miércoles en la Fundación Gala la primera función de la ópera Lo speziale de Haydn, una ópera bufa que se desarrolla en una botica y trata sobre los líos amorosos entre sus personajes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Homenaje a la fiscal Aurora López
- La promoción 1995/2000 de Biología celebra su 25 aniversario
- Especial de Lucena en Andalucía Económica
- El restaurante La Bella Italia de Córdoba sube al olimpo de las mejores pizzas de España
- MetalCórdoba inaugura con éxito Metalcooltech, el nuevo foro del sector metal, frío e industria 4.0 en la provincia
- Concierto de Emin Kiourktchian con la Orquesta Joven
- El auditorio de Rabanales acoge una convivencia musical
- Alumnas de La Salle ganan Ideas Loyola