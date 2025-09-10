Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘Lo Speziale’ de Haydn en la Fundación Gala

La compañía Lírica 1811 presentó este miércoles en la Fundación Gala la primera función de la ópera Lo speziale de Haydn, una ópera bufa que se desarrolla en una botica y trata sobre los líos amorosos entre sus personajes.

