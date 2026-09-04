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La Fiscalía avala que la Audiencia Nacional investigue la entrada masiva en Ceuta

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La Fiscalía ha presentado un informe ante la jueza María Tardón en el que considera que la Audiencia Nacional es la competente para investigar la crisis migratoria de Ceuta: "De acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español", especifica una nota de prensa difundida a los medios de comunicación. Más información

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