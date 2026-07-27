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El megaincendio deja Casavieja, Ávila, cercada por el fuego y el humo

El megaincendio de Ávila, que ha arrasado en torno a 50.000 hectáreas y que es el más grave de la historia de España, deja historias que parecerían distópicas sino fueran porque son reales. Es el caso de Casavieja, una localidad del Valle del Tiétar de unos 1.300 habitantes que sobrevive a un incendio que ha dejado escenas de guerra, sin luz ni agua. Todo el término municipal ha quedado arrasado por las llamas, excepto el casco urbano, que se ha salvado de unas llamas que lo han rodeado hasta convertirlo en una especie de 'isla' en la que un grupo de vecinos resisten como una especie de 'náufragos' que han salido a 'flote' del fuego.