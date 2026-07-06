Lucía Feijoo Viera

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La gran humareda en la Universidad Complutense queda en un susto: extinguido el incendio sin heridos

Una gran humareda en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid ha generado este jueves numerosas alertas en redes sociales, donde varios usuarios han difundido imágenes y mensajes en los que aseguran que "arde la facultad de Derecho". Una hora más tarde el equipo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha extinguido el incendio declarado en la tarde de este lunes en la azotea de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.