Gabriel Utiel

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Vídeo: La policía investigando en el crimen de Almenara (Castellón)

Novedades en el crimen de Almenara (Castellón). El acusado de matar presuntamente a puñaladas a un hombre de 38 años en la playa Casablanca ha pasado este domingo por la mañana a disposición judicial. El detenido, natural de Xilxes, comparece ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Nules plaza n.º 2, después de permanecer desde el viernes en dependencias de la Guardia Civil de la Vall d’Uixó, donde ha sido interrogado por los investigadores. Más información