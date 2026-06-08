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Un tumulto de jóvenes agrede violentamente a un feriante en Algemesí (Valencia)

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Redacción

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Un tumulto de jóvenes agrede violentamente a un feriante en Algemesí (Valencia)

Redacción

Algemesí
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Un grupo de jóvenes protagonizan un video viral “muy violento” —como lo describe el inspector de la Policía Local de Algemesí, José Luis Tudela— en el que se ve cómo decenas de chavales, entre los que se identifica “a simple vista” algún menor, patean a un hombre que está caído en el suelo hasta que éste se levanta y, como puede, huye de la manada, junto a la pista de autos de choque en plena feria de Sant Onofre en Algemesí. 

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