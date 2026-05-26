Diario CÓRDOBA

A sillazos en la Feria de Córdoba: un violento altercado en un puesto de hamburguesas deja un herido leve

Un violento altercado registrado en la madrugada de este martes entre dos individuos y tres trabajadores de una hamburguesería de la Feria de Córdoba ha finalizado con una persona herida leve, según confirma la Policía Nacional a este periódico. Los hechos han acontecido en torno a las 5.00 horas de este martes y las imágenes circulan por las redes sociales, donde se han hecho virales. Más información