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La Guardia Civil rescata a un senderista y a su perro en Alicante

La Guardia Civil rescata a un senderista y a su perro en Alicante

Lucía Feijoo Viera

La Guardia Civil rescata a un senderista y a su perro en Alicante

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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Bomberos del Consorcio Provincial de Alicante han rescatado a un hombre y su perro en la zona de El Cabezo, en las proximidades de las Coves de Canelobre, en el término municipal de Busot. Sobre las nueve y cuarto de la noche del sábado, se recibió el aviso de la desaparición del varón y el can, por lo que se inició u dispositivo de búsqueda y rescate de montaña. Durante la noche, el GER del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante localizó al hombre y al perro "en buen estado aunque exhaustos", explica el consorcio. El operativo se dio por finalizado a las cinco de la madrugada.

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