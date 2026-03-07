Secciones

Es noticia
Lagunas del SurMuerte violentaEstafada y sin hogarHitachiSenderismoParque empresarial BLETLibro 25º aniversarioLubnaEl tiempo
instagramlinkedin
Detenidos en Madrid dos expertos en MMA vinculados al terrorismo yihadista

Detenidos en Madrid dos expertos en MMA vinculados al terrorismo yihadista

Javier Vendrell Camacho

Detenidos en Madrid dos expertos en MMA vinculados al terrorismo yihadista

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

La Policía Nacional frena en Madrid la expansión de contenidos extremistas vinculados al yihadismo con la detención de dos hombres expertos en artes marciales mixtas (MMA), acusados de autoadoctrinamiento, adoctrinamiento a terceros y difusión de propaganda terrorista. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents