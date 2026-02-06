Sara Fernández

Detenido en Madrid un hombre por abusar de su hija menor y retrasmitirlo en directo a cambio de dinero virtual

La Policía Nacional ha detenido a un varón por retransmitir en directo a través de una aplicación de 'livestreaming' los abusos sexuales cometidos sobre su propia hija menor de edad, obteniendo a cambio monedas virtuales generadas por la aplicación móvil que, a continuación, intercambiaba para aumentar su popularidad y obtener regalos. Más información